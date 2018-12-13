غلق جزئي لكوبري غمرة بسبب أعمال الصيانة

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ستقوم مساء اليوم الخميس، اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بإغلاق جزئي لكوبري غمرة بسبب إصلاح فواصل عرضية وأعمال صيانة للكوبري لمدة 3 أيام، بدء من الساعة 12.30 صباحا وحتى الساعة 6 صباح اﻷحد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور، بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.



وسوف يتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئي لكوبري غمره على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي بالكوبري وعدم إجراء غلق كلي للكوبري، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.