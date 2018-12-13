مفاجأة.. الزمالك يرفض التعاقد مع مدافع منتخب مصر

رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، فكرة التعاقد مع الدولي المصري علي غزال لاعب فانكوفر الكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأكد "جروس" لإدارة الزمالك أن الفريق يضم لاعبين متميزين في خط الوسط وبعضهم لم يحصل على فرصته مع الفارس الأبيض حتى الآن بسبب امتلاء هذا المركز بالعناصر المميزة.





ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي المقرر لها السبت المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





طاقم تحكيم أوغندي للقاء الزمالك والقطن التشادي





ويقود لقاء الزمالك والقطن التشادي طاقم التحكيم الأوغندى بقيادة براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا، كما يصل القاهرة اليوم الصومالى حسن محمد لمراقبة المباراة.





قائمة الزمالك لبطولة الكونفدرالية





وحسب الموقع الرسمي للكاف، تكونت القائمة من 26 لاعبًا من أجل المشاركة في الموسم الجديد، على أن يقوم النادي بإضافة 4 لاعبين خلال فترة القيد الإفريقي الثانية.





وتم استبعاد كل من لاعب الوسط محمد حسن والمدافع محمد عبد السلام والظهير الأيمن محمد أحمد "كماتشو".





وتكونت القائمة من:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.





الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.





الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.





وفي الهجوم: عمر السعيد وكابونجو كاسونجو وحميد أحداد.