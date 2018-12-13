‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر بسبب أعمال صيانة الفواصل بالجيزة

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:38 ص
إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر بسبب أعمال صيانة الفواصل بالجيزة
مرور
طباعة
Advertisements
كريم المنجي
 
Advertisements
قررت إدارة مرور الجيزة، مساء اليوم الخميس، الإشراف على إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري داخل محافظة الجيزة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

والهدف من اﻷعمال رفع كفاءة الكوبري لتسهيل حركة المرورية، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

وستكون تلك اﻷعمال في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
المزيد عن: كوبري حوادث الفجر أكتوبر إغلاق جزئي أعمال صيانة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا