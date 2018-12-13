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اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:34 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الدكتور مصطفى مدبولى - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، اليوم الخميس اجتماع الحكومةالأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء.


ويناقش الاجتماع  عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة   المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.


ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.


ويستعرض اجتماع الحكومة ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.


ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني

المزيد عن: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس الحكومة
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