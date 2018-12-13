إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور دون إصابات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:34 ص
كريم المنجي
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تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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