"البوابة" عرض مسرحي للكشف عن أسرار مستشفى الأمراض النفسية

قدمت فرقة "الفرقة" المسرحية ليلة العرض الأولى لمسرحية "البوابة" في السابع من ديسمبر الماضي على مسرح الهوسابير.





وحقق العرض، الذي يؤلفه ويخرجه محمد مصطفى، إقبال جماهيري كبير، رافعًا لافتة كامل العدد بعدما ملأ الجمهور جنبات المسرح.





ويحكي العرض قصة الصحفي "علي" الساعي وراء كشف الأسرار، ويرصد العرض رحلته للكشف عن السر وراء مستشفى للأمراض النفسية والعقلية تأسست في عام ١٩٥٢، حيث فُتحت أبوابها لأسبوع واحد ثم أُغلقت، لكننا عادت للعمل مجددًا في أوائل الألفية ليتوقف العمل بها ١٨ عامًا، تاركة لغز كبير، يسعى "علي" لكشفه.





"البوابة" من تأليف وإخراج مصطفى علي، وهو مؤسس فرقة "الفرقة"، وسبق له تقديم عرض "على ذمة التحقيق" العام الماضي، وقدم ثلاث ليالي عرض ناجحة.





ويشارك في بطولة العرض الذي سيقدم ليلته الثانية في الثامن من فبراير المقبل، كل من محمد سامح، وندى فتحي، وحسام سيد، ورانيا أمين، وسيف علاء، وسيف الجمال، وموسيقى أحمد سعيد أوكا، ومكياج هايدي خاطر، واضاءة أحمد أمين، وتصوير محمود شريف، وديكور أماني حافظ، وملابس كرم، وفكرة وتأليف وإخراج محمد مصطفى.