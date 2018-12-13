رئيس المقاصة: بيراميدز أشعل سوق الإنتقالات في مصر ولا يمتلك مواصفات بطل الدوري

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن تجربة بيراميدز في الدوري المصري لها إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت.

وأضاف "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":" إرتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه من أبرز سلبيات تجربة بيراميدز في الدوري المصري".

وتابع: "بيراميدز أشعل سوق الانتقالات في مصر".

وواصل: " المبالغ الخيالية التي يحصل عليها اللاعبين في بيراميدز خلفت حالة من الغيرة لدي باق لاعبي الدوري المصري، خاصة وإن إمكانيات باق الأندية محدودة".

وأردف: " إمكانيات بيراميدز لا حدود لها مقارنة بباق أندية الدوري".

واستطرد: " أما بخصوص الإيجابيات، نادي بيراميدز خلق حالة جديدة ومنافسة بالدوري المصري، كما لفت أنظار أندية الخليج للاعبين المصريين بشكل كبير".

وعن إمكانية تتويج بيراميدز بلقب الدوري قال: " الإمكانيات المالية الضخمة والتعاقد مع لاعبين مميزين لا يعني بالضرورة قدرة بيراميدز بيراميدز على التتويج بلقب الدوري".

وأتم:" بطل الدوري له مواصفات خاصة اعتقد أنها موجودة في الأهلي والزمالك".

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أن عرض الأهلي لضم إيريك تراوري لم يرتقي للجدية.





وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عرض الأهلي لضم تراوري لم يرتقي للجدية، رغم أن النادي أبدي موافقته على دفع المقابل المالي الذي تمت به الصفقة".





وأضاف: " الأهلي لم يتفاوض بشكل جاد لضم "تراوري" يبدو أن المسؤولين بالقلعة الحمراء لم يجدوا استفادة من ضم اللاعب في الفترة الحالية".





أما بخصوص محمود وحيد قال: " الأهلي تواصل مع إدارة المقاصة بشكل مباشر للحصول علي خدمات اللاعب بينما اكتفي الزمالك ببعض المفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء، وتم حسم الصفقة للأهلي".





وأكد "عبد السلام" أن هناك صفقات محجوزة للأهلي والزمالك بشكل دائم.





وأتم: " بيع اللاعبين أعاد الروح لمصر المقاصة مرة أخري".





رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود وحيد

حصل النادي الأهلي على توقيع محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك عقب المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية من جانب إدارة التعاقدات بالنادي، والمهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الادارة للتعاقدات مع مسئولي المقاصة والتي انتهت إلى اتمام الاجراءات المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب رسيما للأهلي.





تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمود وحيد