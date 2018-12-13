سالم عبدالجليل: الجن يؤذي من يستعينون به (فيديو)



وأوضح "عبدالجليل"، في لقاء مع برنامح "مصر أحلى"، الذي تقدمه وفاء طولان، على قناة المحور الفضائية، أن هناك جن مؤمن وجن غير مؤمن، بعضهم صالح وبعضهم غير صالح، وهم أمم خلقهم الله قبل البشر.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: "محدش يقولي كل كلب أسود شيطان، أو جن، ومحدش يقولي إن كل قطة سوداء جن.. أنا إية عرفني!"، لافتا إلى أنها يمكن أن تكون جن، ولكن الأصل ألا تكون كذلك.



ولفت إلى أن هناك جزءا من الجن وهم الشياطين يريدون إغواء البشر، سواء في العقيدة، أو جانب العبادة، أو الوسوسة، أو التخويف، أو الكيد، وهذه مهنتهم.



وأشار إلى أن الشيطان لا يذهب إلى الجالسين على المقاهي، ولكن الصالحين الذين يريدون الصلاة، وقراءة القرآن، وهؤلاء الشياطين موجودين في كل مكان حتى في الجامع.



وأوضح أن الله لم يمنعهم من مكان أن يدخلوه، ولكن البشر يتقونهم بالأفعال، مثل إلقاء السلام عند الدخول في مكان ما، وذكر الله بصفة مستمرة، لافتًا إلى أن الشيطان يوسوس للناس أثناء الوضوء، وأثناء الصلاة، ولكن لا يستطيع أن يؤذي الناس بدنيًا، مشددًا على أنه لا يستطيع أن يفعل مع الناس غير الوسوسة.

قال الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الناس تخاف من الجن لأنه مجهول، والبشر يخافون من أي شيء مجهول، مشددًا على ضرورة أن يكون البشر مؤمنين أنهم عبيد الله، والجن لن يؤذي أي أحد ولكن من يستعينون به.