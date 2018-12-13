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تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:17 ص
تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC
تامر مرسي وسمير يوسف
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أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC.

والمعروف أن سمير يوسف يتمتع بخبرة مميزة تمتد لأكثر من ٢٥ سنة في مجال الإعلام وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها مثل راديو وتلفزيون العرب art ومودرن سبورت وقنوات النهار وCBC وشركة ANA.

ورحب به تامر مرسي، عقد اجتماعًا بوجود رؤساء الإدارات المختلفة في مجموعة القنوات.
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