



والمعروف أن سمير يوسف يتمتع بخبرة مميزة تمتد لأكثر من ٢٥ سنة في مجال الإعلام وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها مثل راديو وتلفزيون العرب art ومودرن سبورت وقنوات النهار وCBC وشركة ANA.





ورحب به تامر مرسي، عقد اجتماعًا بوجود رؤساء الإدارات المختلفة في مجموعة القنوات.

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا لقنوات CBC.