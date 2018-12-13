سالم عبدالجليل يحذر من قراءة الصحف والاستماع للأغاني في الحمام



وأوضح "عبدالجليل"، في لقاء مع برنامح "مصر أحلى"، الذي تقدمه وفاء طولان، على قناة المحور الفضائية، أن الرسول نفسه لم يكن يذكر الله وهو في مكان الخلاء.



ولفت وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إلى أن البعض يقول إن الحمامات الآن أصبحت نظيفة، وأفضل من المنازل في القديم، ولكن هذا المكان هو لقضاء الحاجة فقط، وهو مكان للشيطان، وكشف العورات.



وتابع، أنه لا مشكلة من الوضوء وذكر الله في الحمامات، ولا إشكالية أن يكون "الحوض" داخل الحمام أو خارجه، مشددًا: "لا خوف إذا كنا لله ذاكرين، ولكن الخوف ألا نذكر الله حتى لو كنا في مسجد".



في سياق أخر، فقد حذر من "علم الأبراج"، و"علم السحر"، لأنها علوم ضارة وليست نافعة، ولا يليق بالإنسان العاقل أن يقف أمام هذه الأشياء، وهي نوع من الـ"كهانة"، مشيرا إلى أن هناك فارق بين علم الأبراج وعلم الفلك الذي يتنبأ بالأحوال الجوية.



وأشار إلى أن توقعات الأبراج لا أساس له من الصحة، ومنافي للعقيدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومتابعة هذه الأخبار خطأ، وحرام، وتدخل في إطار مخالفة العقيدة.



وشدد على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وعلى البشر أن يسعوا ويأخذوا بالأسباب، ويمارسوا الرياضة، ولا يدخلوا في الأزمات، مشيرا إلى أن الأزمات القلبية تأتي بسبب عدم الإيمان بالأقدار، ولكن المؤمن يقول "الله جاب، الله خد، الله عليه العوض".

حذر الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، من قراءة الجرائد، أو الاستماع للأغاني في الحمامات، مشددًا على أن "مكان الخلاء" هو لقضاء الحاجة فقط، وليس لشيء أخر.