خبير اقتصادي: 5 مليار دولار جحم الاستيراد خلال 9 أشهر الماضية

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قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك نموًا كبيرًا في الواردات خلال التسع شهور الماضية بنسبة تقارب الـ5 مليار دولار، وهذا من شانه أن يزيد الضغط على الدولار.



وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، أن ترك استيراد السلع الاستفزازية بسعر الدولار الجمركي مثل الكفيار، من شأنه أن يؤذي من يستورد القمح، لذلك قامت الدولة بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية.



وأشار إلى أن مصر قامت بإنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وتحرير سعر الدولار الجمركي على الجلود امر هام للغاية لحماية الصناعة المحلية من الجلود.

