‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير اقتصادي: 5 مليار دولار جحم الاستيراد خلال 9 أشهر الماضية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
خبير اقتصادي: 5 مليار دولار جحم الاستيراد خلال 9 أشهر الماضية
وائل النحاس
طباعة
Advertisements
كساب أحمد
 
Advertisements
قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك نموًا كبيرًا في الواردات خلال التسع شهور الماضية بنسبة تقارب الـ5 مليار دولار، وهذا من شانه أن يزيد الضغط على الدولار.

وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، أن ترك استيراد السلع الاستفزازية بسعر الدولار الجمركي مثل الكفيار، من شأنه أن يؤذي من يستورد القمح، لذلك قامت الدولة بتحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية.

وأشار إلى أن مصر قامت بإنشاء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وتحرير سعر الدولار الجمركي على الجلود امر هام للغاية لحماية الصناعة المحلية من الجلود.
المزيد عن: وائل النحاس مصر دولار جمركي خبير اقتصادي توك شو تصدير استيراد اخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا