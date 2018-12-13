مواجهات نارية تنتظر ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا





نجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل لدور ال16 بعد انتصاره أمام منافسه نادي نابولي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.





واحتل نادي ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يملك 11 نقطة.





وسيواجه الفريق الإنجليزي في الدور القادم فريق من الأندية المتصدرة للسبع مجموعات المتبقية، وتأتي قائمة الأندية المحتملة لمواجهة ليفربول في دور ال16 كالتالي :-





1- بوروسيا دورتموند الألماني.

2- برشلونة الإسباني.

3- بورتو البرتغالي.

4- ريال مدريد الإسباني.

5- يوفنتوس الإيطالي.

6- بايرن ميونيخ الألماني.





ويعد المتصدر السابع هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوجه القرعة في دور ال16 عدم مقابلة فريقين من نفس الدولة خلال الدور القادم.





يذكر أن ليفربول خسر اللقب في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني في النهائي بنتيجة 3-1، وتلك المباراة التي تعرض خلالها محمد صلاح لإصابة كبيرة بعد تدخل من مدافع ريال مدريد سيرجو راموس.





وتغنت الصحف الإنجليزية بتألق محمد صلاح نجم ليفربول أمام نابولي الإيطالي وقيادته فريقه للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وفاز ليفربول بهدف محمد صلاح على نابولي في ملعب أنفيلد في ختام منافسات دوري أبطال أوروبا.





وتقمص محمد صلاح دور البطولة وفتى أحلام ليفربول وسجل هدف فوز فريقه على نابولي في الدقيقة 34 بعدما راوغ المدافع خاليدو كوليبالي بمهارة وخدع الحارس بلعب الكرة في المرمى مباشرة.





ورفع نادي ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متفوقًا بفارق الأهداف المسجلة على نابولي، حيث سجل الريدز تسعة أهداف بعد هذه المباراة في حين سجل نابولي سبعة أهداف.





وحرصت الصحف الإنجليزية على الاحتفال بالفرعون المصري وتألقه أمام نابولي.





ديلي ميل: نوايا محمد صلاح





أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن محمد صلاح استلم كرة الهداف ولم يفكر إلا في مراوغة كوليبالي حتى يتسنى له إيداع الكرة في مرمى أوسبينا حارس نابولي.





وأضافت الصحيفة: "الجميع كان يعلم بنوايا محمد صلاح لكنها فعلها وراوغ كوليبالي في ثانيتين وأنقذ ليفربول وصعد به إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".





وتابعت الصحيفة: "محمد صلاح أهدر فرصًا كثيرة في الشوط الثاني وأهدر فرصة مضاعفة النتيجة مثله مثل ساديو ماني وفيرجيل فان دايك.. كان يمكن لصلاح إحراز مزيد من الأهداف".





ذا صن تهتم باحتفال محمد صلاح





اهتمت صحيفة "ذا صن" بعدم احتفال محمد صلاح بهدفه على ملعب آنفيلد في الدقيقة 34 بعدما افتتح التسجيل بهدف في شباك ديفيد أوسبينا، في ليلة خاصة جديدة للفرعون المصري.





وقالت الصحيفة: "محمد صلاح للمرة الثانية يحتفل بشكل خافت رغم أن اليوم لم يكن عاديًا فهو قاد ليفربول للتأهل في دوري أبطال أوروبا".





وأضافت الصحيفة: "هدف صلاح كان خاصًا بعدما مر من الظهير الأيسر ماريو لوي ليكمل طريقه نحو المرمى بعد مراوغة كاليدو كوليبالي".





تيليجراف: هدف ذكي من محمد صلاح





أكدت الصحيفة أن هدف محمد صلاح كان ذكيًا للغاية وقالت: " كوليبالي اعتقد أن صلاح سيحول الكرة إلى قدمه اليسرى، وكان صلاح يعلم ذلك أيضًا، لينجح في المرور من المدافع السنغالي بطريقة رائعةويخدع الحارس أوسبينا، كان مفترسًا ومثاليًا".





وأشارت إلى أن محمد صلاح حقق لفريقه النتيجة التي كانت تكفي للتأهل في دوري أبطال أوروبا لكنه احتفل بطريقة وابتسامة باهتة رغم أن الجماهير احتفلت له.





وتابعت الصحيفة" "عاد هتاف مو صلاح.. مو صلاح.. يركض في الجناح.. صلااااااح.. الملك المصري".





ميرور تتغنى بهدف محمد صلاح





تغنت صحيفة "ميرور" بهدف محمد صلاح الذي فجر ملعب آنفيلد رغم أنه لم يصل إلى قمة مستوى الموسم الماضي.





وشددت على أن محمد صلاح واصل التوهج منذ الهاتريك الذي أحرزه في بورنموث بالدوري الإنجليزي.





إكسبرس: صلاح يثير غضب جماهير ليفربول





أبرزت الصحيفة رفض محمد صلاح الاحتفال بهدفه أمام نابولي وعدم سعادة جماهير ليفربول تجاه الدولي المصري، خاصةً بعد عدم الاحتفال بالهاتريك الذي سجله أمام بورنموث يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.





وأعرب عدد كبير من مشجعي ليفربول عبر تويتر عن غضبهم، وتساءل البعض الآخر عن سبب عدم الاحتفال بأهدافه خلال الفترة الأخيرة.





وحقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا على نابولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





سجل هدف ليفربول في شباك نابولي محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.





وتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.