تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمود القلعاوي (فيديو)
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
الفجر الفني
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قالت هبة محمود القلعاوي، ابنة الفنان الراحل محمود القلعاوي، إن والدها كان بصحة جيدة قبل وفاته، مشيرًة إلى أنه لم يعاني من أي أمراض كما يتردد في بعض وسائل الإعلام.
وأضافت هبة القلعاوي، في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة المحور، إن حياة والدها في الفترة الأخيرة قبل وفاته كانت تتسم بالانغلاق على نفسه في المنزل، موضحًة أن والدها كان قليل الخروج من المنزل.
وأكدت هبة القلعاوي أن معظم الفنانين كانوا يتصلون بوالدها منهم الفنان ناجي سعد و الفنان الكبير صلاح عبد الله.
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