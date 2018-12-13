‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمود القلعاوي (فيديو)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمود القلعاوي (فيديو)
محمود القلعاوي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
قالت هبة محمود القلعاوي، ابنة الفنان الراحل محمود القلعاوي، إن والدها كان بصحة جيدة قبل وفاته، مشيرًة إلى أنه لم يعاني من أي أمراض كما يتردد في بعض وسائل الإعلام.

وأضافت هبة القلعاوي، في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة المحور، إن حياة والدها في الفترة الأخيرة قبل وفاته كانت تتسم بالانغلاق على نفسه في المنزل، موضحًة أن والدها كان قليل الخروج من المنزل.

وأكدت هبة القلعاوي أن معظم الفنانين كانوا يتصلون بوالدها منهم الفنان ناجي سعد و الفنان الكبير صلاح عبد الله.

المزيد عن: وفاة محمود القلعاوي محمود القلعاوي ومحمد صبحي محمود القلعاوي عزاء محمود القلعاوي جنازة محمود القلعاوي جثمان محمود القلعاوي الفنان محمود القلعاوي ابنة محمود القلعاوي ابن محمود القلعاوي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا