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"شحاتة": مصر تستورد الفول وتعيد تصديره مرة أخرى بعد تصنيعه

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 01:43 ص
شحاتة: مصر تستورد الفول وتعيد تصديره مرة أخرى بعد تصنيعه
الدكتور رجب شحاتة
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، إن مصر تستورد الفول، وتعيد تصديره مرة أخرى للخارج بعد تصنيعه، وزياد قيمته.

وأوضح "شحاتة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأربعاء، أن تصنيع الفول يكون خلال "دشه" وتنظيفه، ويتم تصديره، لافتًا إلى أن مشكلة زراعة الفول في مصر هي عدم وجود مبيد قادر على مقاومة الآفات التي تهاجم محصول الفول.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس جاء بسبب مهاجمة الحكومة للبطاطس المحفوظة في الثلاجات كتقاوي، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية لا يجب أن تتدخل في أسعار البطاطس أو أسعار أي سلعة.

وأضاف أن كل السلع المستوردة من الخارج تحصل على دعم كبير من قبل الدول المصنعة لها، موضحَا أن الصين عندما علمت أن مصر ستستورد الأرز هذا العام، قامت بخفض سعره لمصر لـ400 دولار فقط للطن الواحد، حتى لا يتم زراعته مرة أخرى، وبالتالي تستحوذ على السوق المصري في الأرز.

ولفت إلى أن مصر الدولة الأولى عالميًا التي تصدر الفاصوليا واليانسون خلال الفترة الحالية، وهي من تحدد أسعار هذه السلع عالميًا.
المزيد عن: محاصيل فول توك شو بطاطس الدكتور رجب شحاتة استيراد اخبار مصر
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