الإصابة بـ"الركبة" تبعد آرون موي عن منتخب إستراليا في كأس آسيا

يفتقد المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، خدمات أحد أبرز لاعبيه، وهو آرون موي خلال دفاعه عن لقبه في كأس آسيا 2019 التي تقام الشهر المقبل في الإمارات، بعدما أعلن ناديه هادرسفيلد الإنجليزي اليوم غيابه حتى فبراير لإصابة في الركبة.





ومني موي بالإصابة بتمزق في أحد أربطة الركبة اليمنى خلال مباراة ضد مضيفه أرسنال السبت ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري والتي انتهت بفوز "المدفعجية" 1-0.



