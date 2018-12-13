الهلال السعودي يتصدر "الجزائيات".. والنصر "صفر"

تصدر فريق الهلال السعودي أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجلت ركلة الجزاء اليوم خلال مباراة الهلال ومستضيفه أحد، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في مباراة "مؤجلة من الجولة الـ11"، الرقم 9 في مسيرة متصدر الدوري بعد مرور 12 جولة.





وشهدت الجولات الـ12 عدم حصول الوصيف النصر على أي ركلة جزاء، فيما سجل جاره الهلال الرقم الأكبر في البطولة، ولم تشهد أربع جولات من أصل 12 جولة احتساب ركلات جزاء للأزرق وكانت هذه الجولات أمام أندية "الاتفاق والوحدة والنصر والشباب".





وفي الجولة الأولى، احتسبت له ركلة جزاء أمام الفيحاء وسجل منها محمد كنو، وفي الجولة الثانية أمام الرائد سجل له البرازيلي كارلوس إدواردو، وفي الجولة الثالثة أمام الباطن سجل له الفرنسي جوميز، وأضاع اللاعب ذاته ركلة جزاء لفريقه أمام الفتح في الجولة الرابعة.





وبالجولة السابعة، لعب الهلال أمام الاتحاد واحتسبت له في تلك المباراة ركلتا جزاء سجل منهما محمد كنو والبرازيلي إدواردو.



