ماتيب يضع ليفربول في ورطة

أعلن نادي ليفربول الانجليزي متصدر اليوم الأربعاء، عن غياب النجم الكاميروني جويل ماتيب مدافع الفريق لستة أسابيع بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.





وتعرض قلب دفاع الريدز للإصابة، في الدقائق الأخيرة من الفوز على ضيفه نابولي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء وسيخضع لجراحة.





وأعلن ليفربول في بيان ما يلي: "نقل ماتيب إلى المستشفى عقب المباراة وأظهرت فحوص ضرورة خضوعه لجراحة".





وأضاف: "المؤشرات الأولية تظهر أن قلب الدفاع سيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع لكن هذا سيعتمد على كيفية استجابة ماتيب للعلاج وبرنامج إعادة التأهيل".





ومن المرجح أن يغيب ماتيب عن ثماني مباريات على الأقل بما في ذلك مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.



