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"دينية البرلمان" تكشف تفاصيل قانون تنظيم الفتوى (فيديو)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:52 ص
دينية البرلمان تكشف تفاصيل قانون تنظيم الفتوى (فيديو)
الدكتور عمر حمروش
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أمنية فوزي
 
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كشف الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم قانون تنظيم الفتوى، تفاصيل القانون، قائلًا: "تلاحظ مؤخرًا من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية"، مؤكدًا أن تنظيم الفتوى العامة أصبح ضرورة ملحة.

وأوضح "حمروش"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأربعاء، أن يتحدث عن فوضى الفتاوى التي تتحدث عن قضايا عامة ومصائر الأوطان، وأن مشروع القانون حدد جهات الفتوى وحصرها في 4 جهات.

وأضاف أن القانون يحظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة بوزارة الأوقاف، أو المرخص له من هذه الجهات، معقبًا: "نحترم التخصص في شتى المجالات".

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