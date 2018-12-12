الحمام يستضيف غزل المحلة في موقعة مرتقبة بالممتاز "ب"









تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، مباراة فريق الحمام بقيادة المدير الفني مصطفى عبده مع فريق غزل المحلة بقيادة سمير كمونة في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الـ 12 لدوري الممتاز "ب".





ويحتل نادي الحمام المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطه، بينما يحتل غزل المحله المركز السادس برصيد 18 نقطه.





يذكر أن وليد عبد الرازق حكم مباراه الحمام وغزل المحله كان قد قرر الخميس الماضي صعوبة إقامة اللقاء في موعدة السابق، بسبب غرق ملعب المباراه بالامطار وذكر ذلك في تقريرة.



