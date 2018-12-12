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تعرف على أكثر السيارات أماناً على مستوى العالم في 2018 (فيديو)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:00 م
تعرف على أكثر السيارات أماناً على مستوى العالم في 2018 (فيديو)
أرشيفية
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نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع تبادل الملفات "يوتيوب"، قائمة مختصرة بأكثر من السيارات أماناً التي تم إنتاجها خلال عام 2018.

وتخضع السيارات التي يتم اختبارها من قبل البرنامج الأوروبي إلى عدد من المراحل أبرزها الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تعرض السيارات المختبرة إلى صدمات جانبية بسرعة 32 كم/س للتعرف على مدى تحمل وصلابة القوائم الجانبية، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

واستطاعت سيارة هيونداي NEXO متعددة الأغراض الكبيرة أن تحجز مكانًا لها في قائمة السيارات الأكثر أمانًا في 2018، حيث تمكنت من عبور الاختبارات بنجاح كبير وحصدت العلامة الكاملة.

كما نجحت سيارة لكزس ES السيدان العائلية الكبيرة في الاختبارات، وتم اختيارها من قبل البرنامج الأوروبي ضمن أأمن السيارات في العالم لعام 2018.

واستنادًا إلى الخبرات الألمانية حققت سيارة مرسيدس بنز الفئة A الهاتشباك العائلية الصغيرة نتائجها بامتياز وحجزت مكانًا لها في قائمة أكثر السيارات أمانًا على مدار العام.

وعادت لكزس ES لتسجل اسمها من جديد في القائمة ولكن بنسختها الهايبرد والكهربائية.

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