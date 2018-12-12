بطولة رايان رينولدز وإخراج مايكل باي.. فيلم الحركة "Underground 6" يختتم أعمال التصوير في أبوظبي

أعلنت "نتفليكس"، المنصة العالمية الرائدة في خدمات الترفيه عبر الإنترنت، و"سكاي دانس ميديا"، الشركة الإعلامية العالمية متنوعة الأنشطة والرائدة في إنتاج المحتوى الترفيهي عالي الجودة، بالشراكة مع شركة "باي فيلمز"، عن انتهاء أعمال التصوير في العاصمة الإماراتية لمشاهد فيلم المغامرة والحركة المرتقب "6 Underground" من إخراج مايكل باي، وبطولة كل من رايان رينولدز وميلاني لوران وكوري هوكينز وأدريا أرجونا ومانويل جارسيا-رولفو وبن هاردي وليور راز وبيمان مادي وديف فرانكو.

ويقوم بإنتاج الفيلم كل من ديفيد إليسون ودانا جولد بيرج ودون جرانجر من شركة "سكاي دانس" إلى جانب مايكل باي وإيان بريس. وهو من تأليف المبدعين اللذين ألفا الفيلم الشهير "Deadpool" ريت ريس وباول فيرنيك واللذين يشكلان إلى جانب جاريت جرانت وماثيو كوهان فريق الإنتاج التنفيذي، فضلاً عن فريق الإنتاج المساعد الذي يضم جي جي هوك، ومايكل كيس، وماركو بوجيني. كما يضم فريق الإنتاج مدير التصوير بوجان بازيلي؛ ومصمم الإنتاج جيفري بيكروفت؛ والمحررين روجر بارتون، ووليام جولدن بيرج، وكالفن ويمر؛ ومنسقي أعمال الحركة جريج سميرز، وكيني بيتس؛ ومنسق مشاهد الحركة آندي تشينغ؛ ومسؤول المؤثرات الخاصة تيري جلاس؛ والمشرف على المؤثرات المرئية ريتشارد هوفر؛ ومصممة الأزياء جاني تميمي.

بدأ تصوير الفيلم بإيطاليا في 20 أغسطس ضمن عدة مواقع في فلورنسا وسيينا وتارانتو وروما قبل الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استئناف عمليات الإنتاج في أبوظبي بتاريخ 12 نوفمبر، ومنها إلى العين ومنطقة ليوا ورأس الخيمة لتنتهي في مدينة أبوظبي بتاريخ 5 ديسمبر، ليستغرق التصوير 27 يوماً ضمن 24 موقعاً في الإمارة.

استفاد العمل من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يضمن استرداداً نقدياً بنسبة 30% من إجمالي تكاليف الإنتاج في أبوظبي، فضلاً عن حزمة خدمات الإنتاج المتكاملة التي تقدمها twofour54 بما في ذلك اختيار مواقع التصوير، وتأمين التصاريح والتأشيرات وتوفير المعدات بالإضافة إلى خدمات الضيافة والإقامة والسفر والتنقل.

من جانبه قال مخرج الفيلم مايكل باي: "قدمت الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، مواقع متنوعة أسهمت في إثراء الفيلم. و أتطلع قدماً للعودة من أجل استكشاف كل المعالم والتجارب الرائعة في هذا البلد الجميل. وأثمن عالياً السرعة والديناميكية التي اتسمت بها عمليات الإنتاج في الإمارات إلى جانب التعاون البناء مع الشريكين الرائعين نتفليكس وسكاي دانس. وأود بشكل خاص أن أشكر طاقم العمل المذهل على عملهم الجاد وتفانيهم في هذا المشروع السينمائي".

بدوره علق بطل الفيلم رايان رينولدز: "شهدت خلال مشاركتي في هذا الفيلم تجربة ملهمة ستبقى راسخة في ذهني دائماً. وأود أن أعبر عن إعجابي بطاقم العمل والكوادر المحلية المبدعة التي أسهمت من خلال تعاونها ومرونتها في إنتاج فيلم رائع يجمع بين المغامرة وحس الفكاهة ونثق بأنه سينال إعجاب الجمهور بمختلف فئاته".





وبهذه المناسبة، قالت سعادة مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي وtwofour54: "أصبحنا اليوم وجهة مفضلة للإنتاجات السينمائية الضخمة المستعدة لقطع آلاف الأميال للاستفادة من المناظر الطبيعية في أبوظبي، والكوادر الموهوبة والبيئة الترحيبية التي توفرها twofour54. ونحن بدورنا نسعى جاهدين لضمان تجربة سلسة لصانعي الأفلام كي يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الإبداعية وقصصهم الفريدة. ويشكل دورنا في مساعدة نتفليكس على تصوير فيلم "6 Underground" ضمن 24 موقعاً خلال 27 يوماً دليلاً قوياً على إمكانياتنا الاستراتيجية لإدارة المشاريع الفنية المتطوّرة ضمن جدول زمني قصير".