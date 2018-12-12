مدرس فلسفة يشرح للطلاب على أغنية "تيكا تيكا".. وخبير تربوي: جريمة أخلاقية (فيديو)

عرضت الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، مقطع فيديو لـ مدرس فلسفة في الجيزة يشرح للطلاب على أغنية تيكا تيكا.





وقال لطفي أبو زيد، مدرس فلسفة، إن أحد الطلاب قام بتصوير الفيديو بدون علمه، وقام برفعه على حسابه الشخصي على فيس بوك، متابعًا: "إحنا في بلد أرياف وكنا بنهزر".





وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أن علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، وأن الدكتور محمود أبو النصر تحدث عن التدريس بطريقة مسرحية أو تمثيلية، مستطردًا: "أحاول تقديم المادة بشكل مختلف لاستيعاب المنهج وتذكره".



