مدرس فلسفة يشرح للطلاب على أغنية "تيكا تيكا".. وخبير تربوي: جريمة أخلاقية (فيديو)
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 09:14 م
أمنية فوزي
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عرضت الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، مقطع فيديو لـ مدرس فلسفة في الجيزة يشرح للطلاب على أغنية تيكا تيكا.
وقال لطفي أبو زيد، مدرس فلسفة، إن أحد الطلاب قام بتصوير الفيديو بدون علمه، وقام برفعه على حسابه الشخصي على فيس بوك، متابعًا: "إحنا في بلد أرياف وكنا بنهزر".
وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أن علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، وأن الدكتور محمود أبو النصر تحدث عن التدريس بطريقة مسرحية أو تمثيلية، مستطردًا: "أحاول تقديم المادة بشكل مختلف لاستيعاب المنهج وتذكره".
وعلق الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، على الواقعة، قائلًا: "ده مسخرة مش تعليم، نحن أمام جريمة أخلاقية".
وأكد "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أن علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، أنه تدمير للعملية التعليمية في مصر.
وطالب وزير التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة ووضع حد مع مثل هؤلاء المعلمين، معلقًا: "لو التعليم هيوصل للمرحلة دي يبقى بلاش منه أحسن، مستقبل أولادنا في خطر".
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