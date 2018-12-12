رغم تألقه اللافت مع ريال مدريد.. "يورينتي" لا يشعر بالثقة

غير ماركوس يورينتي نجم وسط ريال مدريد الاسباني، البالغ من العمر 23 سنة، من وضعه ولكن ليس فكرته، فمُنذ وصول المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري لتدريب الملكي، اكتسب اللاعب دوراً قيادياً في الفريق الذي كان ليس معروفاً من قبل.

ولعب يورينتي كأساسي في 5 مباريات من آخر 9 مباريات، وهو اللاعب العاشر الأكثر إستخداماً من قبل المدرب الأرجنتيني، حيث لعب 405 دقيقة.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الاسبانية، فإن هذ الاتجاه الجديد لم يؤثر على خطط اللاعب، الذي يحافظ على نيته للإلتقاء مع النادي عندما تفتح نافذة الإنتقالات الشتوية لتحليل أوضاعه.





وكان حلم يورينتي دائماً الفوز في ريال مدريد، بسبب شجرة عائلته (أبن باكو يورينتي، حفيد جروسو وأبن حفيد خينتو) لكنه ليس واثقاً، فهو يريد الإستمرارية، وهو ما يفعله الآن مع سولاري، لكن يدرك أن يلعب كأساسي بسبب إصابة كاسميرو ولأن تجربة سيبايوس كانت مخيبة للآمال.





وكان يورينتي في المدرجات في أربع مباريات (بلد الوليد، فيكتوريا بلزن، سيلتا فيجو وإيبار)، هذه السوابق تجعل خريج أكاديمية ريال مدريد يساوره الشكوك حول دوره بمجرد أن يتعافى كاسميرو، الذي من المقرر أن يعود في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل.





ويعرف اللاعب أن أداءه الأخير قد أعجب به طاقم التدريب لكنه يخشى العودة إلى مؤخرة غرفة الملابس في ريال مدريد، مع لوبيتيجي كان منسياً (لعب فقط 11 دقيقة ضد إسبانيول) وفي بداية سولاري كان كذلك أيضاً، ماركوس يورينتي قد أنهى إتفاقه باللعب على سبيل الإعارة مع آلافيس في يناير.





أبدى ريال مدريد واللاعب قبولهم لأن يلعب يورينتي على سبيل الإعارة مع ديبورتيفو آلافيس حتى نهاية هذا العام، ولكن النمو الذي عاشه منذ أن بدأ يلعب بإستمرارية والقوة التي ساهم بها للفريق بدأت في تغيير رأي النادي، وسولاري مسرور بإستفادة ماركوس لفرصته بعد أن كان لاعب لإكمال العدد.





ضد روما، أنتقل ماركوس من المدرجات إلى التشكيلة الأساسية، وأجاب ذلك بالإلتزام: كان ثاني أكثر لاعب تحركاً، 11.95 كيلومتراً، والثاني في إسترداد الكرات (8)، حقق نسبة 91% من 51 محاولة للتمرير، مع فاران أقل من خسر الكرات (5) ... بعد أربعة أيام، ضد فالنسيا، أظهر كل صفاته كمرساة.



