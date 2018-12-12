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نجل القلعاوي: والدي ابتعد تمامًا عن الأضواء منذ ما يقرب من 15 عامًا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:03 م
نجل القلعاوي: والدي ابتعد تمامًا عن الأضواء منذ ما يقرب من 15 عامًا
القلعاوي
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الفجر الفني
 
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 صرح عمرو القلعاوى، نجل الفنان الراحل محمود القلعاوي، أن والده ابتعد تمامًا عن الأضواء منذ ما يقرب من 15 عامًا بكامل اختياره رغم أنه كان يتمتع بصحة جيدة.

وأكد "القلعاوي" على مدى فخره بوالده ومشواره الفني الطويل،  مضيفا أن والده كان فخورًا بجميع أعماله لكن مسرحية الجوكر ومسلسل رحلة المليون هما الأقرب إلى قلبه، وحتى آخر أيامه كان عاشقا ومحبًا للفن.

 

ووجه القلعاوي، الشكر لجميع المصريين بعد مشاعر الحب لوالده خاصة رواد السوشيال ميديا الذين كرموه بإعادة أعماله.

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