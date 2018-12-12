‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كما كشف الفجر الرياضي.. وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لحسم ترشح مصر لتنظيم أمم إفريقيا ٢٠١٩

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:55 م
كما كشف الفجر الرياضي.. وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لحسم ترشح مصر لتنظيم أمم إفريقيا ٢٠١٩
وزير الرياضة
طباعة
Advertisements
محمد الصو
 
Advertisements
 
تلقى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا هاتفيًا من جلنب الدكتور أشرف صبحي وزير السباب والرياضة، لبحث استضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.

وتأكد غياب المغرب عن تنظيم النهائيات عقب إعلان انسحابها من الترشح، حرصًا على علاقات المملكة بالدول الإفريقية.

وكان مسؤولو الجبلاية رفضوا في وقت سابق، الترشح وتقديم الدعم للمغرب في استضافة الكان الإفريقية بدلًا من الكاميرون.


ومن المتوقع أن يعقد وزير الرياضة جلسة خاصة مع مسؤولو الجبلاية، خلال الساعات المقبلة من أجل وضع ترتيبات خاصة بتقديم ملف الترشح لاستضافة نهائيات الكان.

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" سحب تنظيم الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم توافر البنية التحتيه وتأخر إقامة الفنادق لاستضافة المنتخبات خلال البطولة.

المزيد عن: هاني أبو ريدة مصر تنظيم أمم أفريقيا بطولة أفريقيا المغرب اتحاد الكرة أشرف صبحي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
إنبي
0
x
19:30
0
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
0
x
19:55
0
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
19:55
0
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
1
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
4
x
ركلات جزاء
3
ويلنغتون - نيو زيلندا