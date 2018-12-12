كما كشف الفجر الرياضي.. وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لحسم ترشح مصر لتنظيم أمم إفريقيا ٢٠١٩

تلقى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا هاتفيًا من جلنب الدكتور أشرف صبحي وزير السباب والرياضة، لبحث استضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.





وتأكد غياب المغرب عن تنظيم النهائيات عقب إعلان انسحابها من الترشح، حرصًا على علاقات المملكة بالدول الإفريقية.





وكان مسؤولو الجبلاية رفضوا في وقت سابق، الترشح وتقديم الدعم للمغرب في استضافة الكان الإفريقية بدلًا من الكاميرون.









ومن المتوقع أن يعقد وزير الرياضة جلسة خاصة مع مسؤولو الجبلاية، خلال الساعات المقبلة من أجل وضع ترتيبات خاصة بتقديم ملف الترشح لاستضافة نهائيات الكان.





وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" سحب تنظيم الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم توافر البنية التحتيه وتأخر إقامة الفنادق لاستضافة المنتخبات خلال البطولة.



