‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:51 م
تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة
طباعة
Advertisements
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي ليفربول الانجليزي، يعتبر أكبر تهديد لناديي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد وصل ريال مدريد وبرشلونة إلى دور 16 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقد بدأوا بالفعل في تخمين المنافس الذي سيلعبون به، مع كونهم يريدون تجنب فريق يورجن كلوب.

ويعد ليفربول وشالكه منافسان محتملان لكل من برشلونة وريال مدريد، في حين أن روما يمكن أن يعود ليواجه برشلونة مرة أخرى وتوتنهام يمكن ان يلعب ضد ريال مدريد.
المزيد عن: يورجن كلوب ليفربول ريال مدريد ودوري الأبطال ريال مدريد برشلونة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
إنبي
0
x
19:30
0
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
0
x
19:55
0
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
19:55
0
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
1
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
4
x
ركلات جزاء
3
ويلنغتون - نيو زيلندا