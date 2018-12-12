تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة

أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي ليفربول الانجليزي، يعتبر أكبر تهديد لناديي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد وصل ريال مدريد وبرشلونة إلى دور 16 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقد بدأوا بالفعل في تخمين المنافس الذي سيلعبون به، مع كونهم يريدون تجنب فريق يورجن كلوب.



