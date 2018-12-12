شاهد.. أمير كرارة ينشر صورة من كواليس "كازبلانكا"

نشر الفنان أمير كرارة، صورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "كازبلانكا"، للمخرج بيتر ميمي، والذي من المقرر طرحه في جميع دور العرض الأيام المقبلة.

"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة هو فيلم "حرب كرموز"، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى السابق، وحصد عدد كبير من المشاهدين وهو من إخراج بيتر ميمي.