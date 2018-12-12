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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:51 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة
متهم
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عمار محمد
 
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس"سيد.ع" 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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