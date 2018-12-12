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فرنسا: أنفاق "حزب الله" تخرق قرار مجلس الأمن الدولي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:39 م
فرنسا: أنفاق حزب الله تخرق قرار مجلس الأمن الدولي
وزارة الخارجية الفرنسية
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وكالات
 
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ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تعرب عن قلقها بعد اكتشاف إسرائيل لأنفاق حفرها (حزب الله) داخل الأراضي الإسرائيلية"، متابعة: "تعتبر باريس أن الأنفاق، التي حفرها حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية تشكل خرقا للقرار 1701".

وأضاف الخارجية الفرنسية، في بيان لها، مساء اليوم: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس".


وأعربت فرنسا عن رغبتها في أن تجري مناقشة التطورات الأخيرة في مجلس الأمن بأقرب وقت".


ودعت فرنسا كلا من السلطات اللبنانية والإسرائيلية لاستكمال التعاون التام مع القوات التابعة للأمم المتحدة لتجنب التصعيد.


وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.


وكان القائد العام للقوات الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ستيفاني دل كول، قال إن فريقا تقنيا تابعا لليونيفيل تحقق من وجود نفق ثان على الحدود اللبنانية مع إسرائيل "الخط الأزرق" معتبرا ذلك "أمرا خطيرا"، مؤكدا أن الـ"يونيفيل" تتابع هذه المسألة مع القوات المسلحة اللبنانية.

المزيد عن: خرق حزب الله القرار الدولي الخارجية الفرنسية أنفاق
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