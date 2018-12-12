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بعد توقيع عقد إنشائه.. كل ما تريد معرفته عن سد روفيجي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:38 م
بعد توقيع عقد إنشائه.. كل ما تريد معرفته عن سد روفيجي
صورة أرشيفية
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دنيا عادل
 
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أقيمت مراسم توقيع عقد إنشاء سد روفيجي لتوليد الطلقة الكهرومائية في تنزانيا، حيث شارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وبحضور الدكتور جون بومبي جوزيف ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز التفاصيل المتعلقة بالسد التنزاني، وذلك في السطور التالية.

موقعه
من المقرر أن يتم إنشاء سد روفيجي بجمهورية تنزانيا المتحدة، على نهر روفيجي في شرق أفريقيا.

أهميته
يعد من أكبر السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي، حيث تبلغ قدرته 2100 ميجاوات، وسوف يؤدي لإحداث نقلة اقتصادية لدولة تنزانيا.

ومن المتوقع أن يتم تصدير فائض الطاقة الكهربية المولدة من السد إلى باقي دول شرق أفريقيا.
ومن المقرر أن يساهم سد روفيجي كمصدر للطاقة المتجددة والنظيفة بنصيب كبير في تفعيل مبادرات الطاقة المتجددة في أفريقيا ودعم المجهودات المبذولة لمجابهة التغيرات المناخية.

المسؤول عن إنشاء المشروع
وفازت شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بمناقصة إنشاء مشروع السد في تنزانياد ومن المقرر البدء في إنشائه خلال يوليو المقبل.

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