"الحضري" يتحدى الجميع ويواصل استعداداه للخطوة الجديدة (صورة)





بعد سلسلة مشاكل بين النادي الإسماعيلي وبين الحارس المخضرم عصام الحضري، قرر الأخير الرحيل عن صفوف الأصفر، معلنا عن قرب تعاقده مع فريق أخر قريبا.

بدأت الأزمة بعد غياب عصام الحضري عن البعثة المغادرة لبوروندي من أجل المواجهة الأفريقية.

غاب الحضري عن الحضور، دون أي مقدمات، مما اثار استياء مسؤولو الأصفر، لتبدأ الحرب بين الطرفين.

ومنذ تلك اللحظة، ويتدرب الحضري منفردا بشكل يومي، من أجل العودة بقوة، على حد تعبيره.

ومؤخرا نشر السد العالي فيديو له وهو فى كامل لياقته البدنية داخل الجيم، معلقا عليها : "الوسيلة الوحيدة إلى النجاح هى الاستمرار بقوة حتى النهاية"