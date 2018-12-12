الحرية يقترب من الصعود للترقي وشباب الحمام يبتعد عن المنافسة في القسم الثالث





واصل نادي الحريه انفراده بصداره المجموعه الرابعه عشر بعد فوزه علي الشرطه بهدف نظيف خلال مواجهات اليوم الأربعاء بدوري القسم الثالث بمطروح، ليرفع رصيده للنقطه 30 ويقترب بشده من الصعود للارقي، بعد هزيمه مركز شباب الحمام صاحب المركز الثاني من فريق مطروح 1/2 ويتوقف رصيده عند النقطه 21 ويفقد الامل بنسبه كبيره في التأهل.





وعلي ملعب مركز شباب الحمام تعادل فريقي المصري والترجي بهدف لكل منهما ليرفع المصري رصيده للنقطه 15 ويرفع الترجي رصيده للنقطه السابعه.





وتم تأجيل مباراه شباب الضبعه وهلال الضبعه بسبب غرق ملعب البتروكيماويات بمياه الامطار وسيتحدد موعده الجديد في وقت لاحق من جانب لجنة المسابقات.





ترتيب المجموعه الرابعه عشر





1 -الحريه 30 نقطه

2- م.شباب الحمام 21 نقطه

3- الشرطه 17 نقطه

4- مصري السلوم 15 نقطه

5- هلال الضبعه 12 نقطه

6- شباب الضبعه 12 نقطه

7- مطروح 10 نقاط