حكم قضائي يحظر بيع طرازات خاصة من "آيفون"

في سياق السجال القضائي العالمي بين شركتي آبل وكوالكوم الأمريكيتين، قضت محكمة صينية بحظر بيع بعض أجهزة آيفون القديمة التي تنتجها آبل في الصين؛ لانتهاكها براءات اختراع تعود لشركة كوالكوم المتخصصة في صناعة الرقاقات الإلكترونية ومعالجات الأجهزة الذكية.

ورغم استبعاد محامين متخصصين في الملكية الفكرية تطبيق الحظر على الفور، قد تتضرر أسهم آبل في الصين؛ نتيجة لضعف الطلب على أجهزتها الجديدة في السوق التي تمثل 20% من إجمالي مبيعاتها.

وقالت آبل في بيان: إنها مازالت تبيع هواتفها في الصين، وإنها قدّمت طلبًا للمحكمة لإعادة نظر القضية، وسط توقعات بأن تستمر المعركة القضائية لفترة طويلة، وقد تصل بنهاية المطاف إلى المحكمة العليا الصينية.

وأشارت إلى أنَّ القضية الجارية حاليًّا لا تشمل أحدث أجهزة آيفون التي أطلقت في سبتمبر الماضي، فيما تصّر شركة كوالكوم على الحظر الفوري لكافة مبيعات آيفون بداية من طراز "6S" إلى الطراز "10".

وكانت كوالكوم، أكبر مصنّع لرقائق للهواتف المحمولة، أقامت دعواها القضائية في الصين في أواخر 2017، قائلة: إنّ أبل انتهكت براءات اختراع تتعلق بخصائص مرتبطة بتغيير حجم الصور وإدارة التطبيقات على شاشات اللمس.