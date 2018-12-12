بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند

ظهر كل من النجم نيك جوناس في لقطات جديدة بعد زفافهما جمعت بينهما في مدينة مومباي بحفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند، بعد تعرضهما لانتقادات من الصحف الهندية لمدى البذخ الذي تكلفه زفافهما الذي امتد لأربعة أيام.

وأتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.

وكان ضمن الضيوف الحاضرين بحفل الزفاف نجم بوليوود عامر خان والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وأحيت الحفل النجمة الكبيرة بيونسيه.