بريانكا شوبرا ونيك جوناس يظهران في حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:20 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
ظهر كل من النجم نيك جوناس في لقطات جديدة بعد زفافهما جمعت بينهما في مدينة مومباي بحفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند، بعد تعرضهما لانتقادات من الصحف الهندية لمدى البذخ الذي تكلفه زفافهما الذي امتد لأربعة أيام.
وأتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.
وكان ضمن الضيوف الحاضرين بحفل الزفاف نجم بوليوود عامر خان والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وأحيت الحفل النجمة الكبيرة بيونسيه.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements