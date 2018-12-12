عشريني يتجرد من إنسانيته ويضع رضيعة داخل مجفف الملابس

واجه شاب بريطاني، يبلغ من العمر 25 عاماً، تهمة تعريض حياة رضيعة تبلغ من العمر 13 شهراً للخطر بعد وضعها في مجفف ملابس وتشغيله.

تعود أحداث الواقعة عندما وضع الشاب الرضيعة في المجفف وأغلق الباب، مما تسبب في تشغيل الماكينة وتكفل دورانها في إصابة الرضيعة إصابات شديدة، مما سبب خطورة على حياتها.

وكان الشاب البريطاني قد اعتدى من قبل على طفلة أخرى في 8 يناير من هذا العام، بوضع يده على فمها وتقييد تنفسها، وضرب طفلة تبلغ من العمر 33 شهراً على رأسها وذراعيها.