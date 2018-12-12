من هى باية محي الدين التي احتفل بها محرك البحث العالمي جوجل اليوم ؟

احتفل اليوم محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محي الدين .

ولدت باية محي الدين في 12 ديسمبر في برج الكيفان بضواحي العاصمة الجزائر يتيمة الأبوين منذ الولادة ربتها جدتها لتساعدها فيما بعد لما كبرت في الفلاحة كانت جدتها تعمل وتقيم عند معمرين فرنسيين.

اين ولدت وعاشت باية محي الدين ؟

ولدت باية محي الدين في 12 ديسمبر في برج الكيفان بضواحي العاصمة الجزائر يتيمة الأبوين منذ الولادة ربتها جدتها لتساعدها فيما بعد لما كبرت في الفلاحة كانت جدتها تعمل وتقيم عند معمرين فرنسيين.





وفي 1943 أخذتها أخت صاحب المزرعة مارغريت كامينة لتساعدها في أشغال البيت، كان بيت السيدة مارغريت الواقع في الجزائر غاية في الجمال والروعة ما أبهر باية.



