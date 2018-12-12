من هى باية محي الدين التي احتفل بها محرك البحث العالمي جوجل اليوم ؟
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:08 م
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احتفل اليوم محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محي الدين.
ولدت باية محي الدين في 12 ديسمبر في برج الكيفان بضواحي العاصمة الجزائر يتيمة الأبوين منذ الولادة ربتها جدتها لتساعدها فيما بعد لما كبرت في الفلاحة كانت جدتها تعمل وتقيم عند معمرين فرنسيين.
اين ولدت وعاشت باية محي الدين ؟
ولدت باية محي الدين في 12 ديسمبر في برج الكيفان بضواحي العاصمة الجزائر يتيمة الأبوين منذ الولادة ربتها جدتها لتساعدها فيما بعد لما كبرت في الفلاحة كانت جدتها تعمل وتقيم عند معمرين فرنسيين.
وفي 1943 أخذتها أخت صاحب المزرعة مارغريت كامينة لتساعدها في أشغال البيت، كان بيت السيدة مارغريت الواقع في الجزائر غاية في الجمال والروعة ما أبهر باية.
بدايات باية محي الدين فى الفن التشكيلي
شرعت باية محي الدين في تشكيل تماثيل صغيرة لحيونات وشخصيات من خيالها فقط من الطين أعجبت صاحبة البيت بفنها فشجعتها ودعمتها بأدوات للرسم أهتم بها النحات الفرنسي جون بيريساك وعرض رسوماتها على إيمي مايغت" Aimé Maeght" (1906 - 1981) تاجر الاعمال الفنية ومدير مؤسسة "مايغت" للفنون.
مرحلة الإحتراف وبداية باية وولعها بالفن التشكيلي
شرعت باية في تشكيل تماثيل صغيرة لحيونات وشخصيات من خيالها فقط من الطين أعجبت صاحبة البيت بفنها فشجعتها ودعمتها بأدوات للرسم أهتم بها النحات الفرنسي جون بيريساك وعرض رسوماتها على إيمي مايغت" Aimé Maeght" (1906 - 1981)، وهو تاجر أعمال فنية ومؤلف ومنتج أفلام معروف آنذاك، ومدير مؤسسة "مايغت" للفنون.
من هى "باية محي الدين" التى احتفل بها محرك البحث العالمي جوجل ؟
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