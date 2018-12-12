رئيس المقاصة يرفض بيع انطوي ويكشف عن صفقات الربع مليار جنية
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:13 م
رامي بشاي
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أعلن اللواء محمد
عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بانه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون
أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير ، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية
لضمه .
وأكد عبد السلام
، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل
الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي
، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري .
وكشف اللواء محمد
عبد السلام ، عن صفقات الشتاء لتدعيم المقاصة وحقيقة بيع بعض لاعبي الفريق بربع مليار
جنيه هذا الموسم ، وكشف تفاصيل اخري هامة ، خلال لقائه مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج
" ملعب on " الذى سوف يذاع الليلة على قناة "اون سبورت" في الثانية
عشر صباحا .
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