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رئيس المقاصة يرفض بيع انطوي ويكشف عن صفقات الربع مليار جنية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:13 م
رئيس المقاصة يرفض بيع انطوي ويكشف عن صفقات الربع مليار جنية
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رامي بشاي
 
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أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بانه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير ، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية لضمه .

وأكد عبد السلام ، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي ، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري .

وكشف اللواء محمد عبد السلام ، عن صفقات الشتاء لتدعيم المقاصة وحقيقة بيع بعض لاعبي الفريق بربع مليار جنيه هذا الموسم ، وكشف تفاصيل اخري هامة ، خلال لقائه مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج " ملعب on " الذى سوف يذاع الليلة على قناة "اون سبورت" في الثانية عشر صباحا .

المزيد عن: مليار ملعب اون كورة انطوي المقاصة الدوري
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