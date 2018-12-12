رئيس المقاصة يرفض بيع انطوي ويكشف عن صفقات الربع مليار جنية

أعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة ، بانه لا توجد نية للتفريط في خدمات اللاعب الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق خلال انتقالات يناير ، رغم وجود عروض مغرية من أندية محلية وخارجية لضمه .

وأكد عبد السلام ، تمسكه بنجوم الفريق أنطوى وباولن فوافي وأحمد عادل عبد المنعم ، باعتبارهم الهيكل الاساسي للفريق بعد بيع الثنائي ايريك تراوري ومحمود وحيد الي ناديي بيراميدز والأهلي ، من أجل الاستمرار بالمربع الذهبي للدوري .

وكشف اللواء محمد عبد السلام ، عن صفقات الشتاء لتدعيم المقاصة وحقيقة بيع بعض لاعبي الفريق بربع مليار جنيه هذا الموسم ، وكشف تفاصيل اخري هامة ، خلال لقائه مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج " ملعب on " الذى سوف يذاع الليلة على قناة "اون سبورت" في الثانية عشر صباحا .