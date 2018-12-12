بومبيو: إيران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الحرس الثوري الإيراني يواصل تطوير قدراته الصاروخية، وإن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وأكد مايك بومبيو أن لدى إيران أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، متابعًا: ” أمن حلفائنا بالنسبة لترامب ضرورة وله الأولوية”، وأن الاتفاق النووي وفر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة.

واستطرد مايك أن إيران تواصل إثارة الصراعات في العراق واليمن، وأنها تدعم الإرهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، موضحًا: "إذا لم نردع إيران فستكون هناك كارثة وسنعرض شعوبنا للخطر".

وأضاف بومبيو أن النظام الإيراني يواصل تطوير برنامجه الصاروخي مستغلًا الاتفاق النووي، مختتمًا أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية.