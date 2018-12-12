ننشر trending_up عمليات البحث الرائجة - مؤشرات Google في 2018

أصدرت Google اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي والذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجاً على محركها لعام 2018 ويقدّم لمحةً عن أهم المواضيع التي بحث عنها المصريّون خلال العام المنصرم.

وتتضمن النتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني والبرامج التلفزيونية والمسلسلات في مصر. وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث في العالم (أو الأسئلة) على محرك Google هذا العام.

وبعد تنقية القوائم من المعلومات المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المتكرّرة، تم استخلاص نتائج تعكس فعليًّا واقع 2018 وما كان يهتم به المصريون.

وفيما يلي أهم مواضيع البحث في مصر عام 2018:

البحث العام

1. نتيجة الثانوية العامة 2018

2. ليفربول

3. دعم مصر

4. مسلسل نسر الصعيد

5. معرفة اللجنة الانتخابية

6. جمال خاشقجي

7. أوقات الصلاة

8. رمضان 2018

9. نتيجة دبلوم الصنايع

10. المعلمون اولا

الشخصيات العامة

1. محمد صلاح

2. هيفاء وهبي

3. كوليندا غرابار كيتاروفيتش

4. حسام حبيب

5. ملك قورة

6. عمرو دياب

7. رضوى الشربينى

8. صفاء الهاشم

9. ستيفن هوكينغ

10. محمد رمضان

الأخبار والأحداث

1. كاس العالم

2. معرفة اللجنة الانتخابية

3. مهرجان القاهرة السينمائي

4. خسوف القمر

5. مهرجان الجونة ٢٠١٨

6. حركة المحافظين

7. مظاهرات فرنسا

8. حادث المنيا

9. حركة تنقلات الشرطة 2018

10. تابوت الاسكندرية

أغاني

1. مهرجان لأ لأ

2. اغنية انا جدع

3. ديسباسيتو

4. 3 دقات

5. العب يلا

6. مهرجان هات سيجاره

7. نسر الصعيد

8. داري يا قلبي

9. قالوا ايه علينا

10. اغنية الكيف

برامج تلفزيونية ومسلسلات

1. مسلسل نسر الصعيد

2. مسرح مصر الموسم الثالث

3. سك على اخواتك

4. مسلسل البيت الكبير

5. رامز تحت الثلج

6. مسلسل الافعى

7. مسلسل ايوب

8. كلبش 2

9. مسلسل ابو العروسة

10. مسلسل للعشق جنون

كما يمكن الإطلاع على نتائج البحث العالمية عبر موقع مؤشرات Google والذي يظهر أكثر المؤشرات رواجاً بصفة يومية إلى جانب نتائج البحث لهذا العام.



