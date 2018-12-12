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ساقية الصاوي تعرض فيلم "كرامة" ضمن فعاليتها اليوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:53 م
ساقية الصاوي تعرض فيلم كرامة ضمن فعاليتها اليوم
فيلم "كرامة"
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أحمد رمضان متولي
 
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تعرض ساقية الصاوى عدد من الأفلام السينمائية الروائية القصيرة خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث تعرض اليوم  الأربعاء فيلم بعنوان "كرامة"، فى قاعة الكلمة، بساقية عبد المنعم الصاوى، ويبدأ العرض في تمام الساعة السابعة مساء.

 

فيلم "كرامة" يتناول فكرة شيوخ الأضرحة الذين ينصبون على الناس بحجة انه قريب للولي صاحب الضريح وانه في يده أن يحقق لهم طلباتهم وفي الحقيقة يبتزهم من أجل الحصول على أموالهم.

 

الفيلم بطولة إسلام نجيب، أيمن مرجان، عمر الدميري، هايدى أحمد، وتأليف احمد إبراهيم، وإخراج منه جمال، إسراء حامد
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