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العاهل الأردني يلتقي بـ توسك في بروكسل لبحث سبل التعاون

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:42 م
العاهل الأردني يلتقي بـ توسك في بروكسل لبحث سبل التعاون
العاهل الأردني
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وكالات
 
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التقى العاهل الأردني برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اتفاقية الشراكة (الأردنية الأوروبية) لجهة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعسكري.


وذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي الأردني: "بحث الملك عبدالله الثاني، في بروكسل، اليوم الأربعاء، مع دونالد توسك، فرص توسيع التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي".


وجرى التأكيد على أهمية البناء على اتفاقية الشراكة الأردنية والأوروبية لجهة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعسكري.


وتناول اللقاء اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي وقع عام 2016، لتسهيل زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز فرص قيام استثمارات جديدة في المملكة.


وجرى خلال اللقاء استعراض أعباء أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.


ولفت العاهل الأردني إلى أهمية المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن مطلع العام القادم لدعم الاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث سيتم التركيز من خلاله على الخطط والبرامج، التي من شأنها زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.


وتطرق اللقاء إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات، التي تمر بها المنطقة.

المزيد عن: دونالد توسك تعزيز بروكسل العاهل الأردني التعاون
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