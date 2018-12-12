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"سابت البيت من 4 أيام".. اعترافات المتهم بقتل شقيقته صعقا بالكهرباء في إمبابة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:47 م
سابت البيت من 4 أيام.. اعترافات المتهم بقتل شقيقته صعقا بالكهرباء في إمبابة
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إيمان عبد العاطي
 
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أدلى المتهم بقتل شقيقته صعقا بالكهرباء، بمساعدة عمه خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكابه الواقعة، لسوء سلوكها، وتركها المنزل من أربعة أيام.

 

وأضاف خلال التحقيقات، أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، أن يوم الواقعة، بعد عودة شقيقته للمنزل، تعدى عليها بالضرب والصعق الكهربائي، بمساعدة عمه، وذلك لتربيتها وعدم تركها المنزل مرة أخرى، لكنه فوجئ بفقدانها للوعي، وبنقلها للمستشفى تبين وفاتها.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغ للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، من المستشفي المركزي، بوصول فتاه بالعقد الثاني من عمرها، جثة هامدة، وادعاء تعرضها للصعق الكهربائي، وبالكشف الطبي عليها تم الاشتباه في وجود شبهة جنائية في وفاتها.

 

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص وإعادة مناقشة شقيقها، قرر بترك شقيقته المنزل، وفور عودتها تعدي عليها بالضرب والصعق الكهربائي بمساعدة عمهما، ولدى فقدها وعيها قام بنقلها المستشفى مدعيا تعرضها للصعق الكهربائي.

 

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على شقيق المجني عليها وعمهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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