مصر والسعودية تتفقان على تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، حسبما أفادت فضائية "العربية".

وقالت السعودية إن كيان البحر الأحمر يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وأوضحت السعودية أن كيان البحر الأحمر سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، وهو عبارة عن مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة.