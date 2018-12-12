اللحظات الأولى لتفجير مدينة إعزاز شمالي حلب (فيديو)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن انفجارًا عنيفًا هز بعد ظهر اليوم مدينة أعزاز الواقعة بريف حلب الشمالي، نجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى أعزاز الأهلي الأمر الذي أسفر عن مقتل طفلة وسقوط أكثر من 18 جريحا بعضهم في حالات خطرة مما يرشح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقد أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا، في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب.

وشهدت مدينة عزاز عدة انفجارات منذ بداية العام الحالي واتهمت فصائل المعارضة الموالية لتركيا تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) ووحدات الحماية الكردية بالوقوف خلفها.



