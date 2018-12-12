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السبت عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:50 م
السبت عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 
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استمرارًا لفعاليات نادي السينما المستقلة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، يُعرض يوم السبت القادم الموافق ١٥ ديسمبر في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية كل من الفيلم التسجيلي"أمير البهجة" للمخرج حسين بكر، والفيلم الروائي القصير "ندى" للمخرج عادل يحيي، والفيلم الروائي القصير "شباكى" للمخرج بهاء الجمل.

 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" لمناقشة الأفلام التي يتم عرضها مع صناعها والجمهور.

 

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالإسكندرية، يقيمه المركز القومي للسينما يوم السبت الثالث من كل شهر بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

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