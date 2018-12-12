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الحوثيون يفصلون 117 أكاديميا من جامعة صنعاء بتهمة التغيب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:52 م
الحوثيون يفصلون 117 أكاديميا من جامعة صنعاء بتهمة التغيب
جامعة صنعاء
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وكالات
 
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فصلت ميليشيات الحوثي مطلع شهر ديسمبر الحالي 117 أكاديمياً من هيئة التدريس في جامعة صنعاء، بتهمة تغيبهم عن العمل.

                  

وبحسب قرار صادر عن رئاسة الجامعة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تم إنهاء خدمات 117 أكاديمياً من جميع كليات الجامعة.

 

واعتبر الأستاذ المساعد في كلية اللغات محمد القاضي في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" أن ما حدث "مذبحة جماعية" بحق الأكاديميين.

 

وفي مطلع أكتوبر الماضي فصل مجلس جامعة صنعاء التابع للحوثي بصورة تعسفية أكثر من 160 أكاديميا من الجامعة، معظمهم من الذين فضلوا مغادرة العاصمة صنعاء خشية الاختطاف.

 

ومن بين المفصولين الأستاذ في الجامعة يوسف البواب الذي لا يزال مختطفاً منذ عام 2015، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين برفقة 36 مختطفا بالإعدام أواخر العام الماضي، بعد تعرضه للتعذيب.

 

ووفق الوفد الحكومي في مشاورات السويد، فإن جماعة الحوثيين خطفت 60 أكاديمياً منذ انقلابها على الدولة.

 

المزيد عن: فصل 117 أكاديمي جامعة صنعاء اليمن الحوثيين
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