‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قرعة ليفربول في دور الـ16.. 5 أندية صعبة و"بورتو" الأسهل

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:40 م
قرعة ليفربول في دور الـ16.. 5 أندية صعبة وبورتو الأسهل
محمد صلاح
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فريقه للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف على نابولي الإيطالي في ختام منافسات دور المجموعات.

ويترقب ليفربول مواجهات صعبة بعدما تأهل كثان في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

إذا كان الأول إنجليزياً في أي مجموعة فلن يواجهه ليفربول حسب قوانين الإتحاد الأوروبي أن فرق الدولة الواحدة لا يتواجهون في دور الـ16.

المجموعة الأولى

ليفربول قد يلعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعدما تأهل في المركز الأول على بوروسيا دروتموند رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط.

المجموعة الثانية

تصدرها برشلونة الإسباني وهو خصم ليفربول المحتمل منها في القرعة

المجموعة الرابعة

تأهل عنها بورتو البرتغالي في المركز الأول برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن شالكة الألماني.

يمكن لليفربول أن يواجه بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

الفائز من بايرن ميونيخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي اليوم قد يواجه ليفربول في دور الـ16 لأن الفائز منهما سيتصدر المجموعة.

المجموعة السابعة

تصدرها نادي ريال مدريد الإسباني الذي قد يواجه ليفربول في دور الـ16 في مباراة مكررة لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

المجموعة الثامنة

يوفنتوس الإيطالي الأقرب لتصدر المجموعة لكنه في حالة الخسارة من يونج بويز وفوز مانشستر يونايتد على فالنسيا سيتأهل في المركز الثاني ولن يواجه ليفربول.





Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا