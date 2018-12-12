قرعة ليفربول في دور الـ16.. 5 أندية صعبة و"بورتو" الأسهل

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فريقه للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف على نابولي الإيطالي في ختام منافسات دور المجموعات.





ويترقب ليفربول مواجهات صعبة بعدما تأهل كثان في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.





إذا كان الأول إنجليزياً في أي مجموعة فلن يواجهه ليفربول حسب قوانين الإتحاد الأوروبي أن فرق الدولة الواحدة لا يتواجهون في دور الـ16.





المجموعة الأولى





ليفربول قد يلعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعدما تأهل في المركز الأول على بوروسيا دروتموند رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط.





المجموعة الثانية





تصدرها برشلونة الإسباني وهو خصم ليفربول المحتمل منها في القرعة





المجموعة الرابعة





تأهل عنها بورتو البرتغالي في المركز الأول برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن شالكة الألماني.





يمكن لليفربول أن يواجه بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.





المجموعة الخامسة





الفائز من بايرن ميونيخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي اليوم قد يواجه ليفربول في دور الـ16 لأن الفائز منهما سيتصدر المجموعة.





المجموعة السابعة





تصدرها نادي ريال مدريد الإسباني الذي قد يواجه ليفربول في دور الـ16 في مباراة مكررة لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





المجموعة الثامنة





يوفنتوس الإيطالي الأقرب لتصدر المجموعة لكنه في حالة الخسارة من يونج بويز وفوز مانشستر يونايتد على فالنسيا سيتأهل في المركز الثاني ولن يواجه ليفربول.



















