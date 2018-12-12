قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا، في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد أفاد مصدر طبي سوري، بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في تفجير سابق بمدينة عزاز بريف حلب الشمالي.

وشهدت مدينة عزاز عدة انفجارات منذ بداية العام الحالي واتهمت فصائل المعارضة الموالية لتركيا تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) ووحدات الحماية الكردية بالوقوف خلفها.