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قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:24 م
قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب
تفجير سيارة مفخخة - أرشيفية
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أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا، في تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز شمالي حلب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقد أفاد مصدر طبي سوري، بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في تفجير سابق بمدينة عزاز بريف حلب الشمالي.

 

وشهدت مدينة عزاز عدة انفجارات منذ بداية العام الحالي واتهمت فصائل المعارضة الموالية لتركيا تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) ووحدات الحماية الكردية بالوقوف خلفها.

 

المزيد عن: مدينة اعزاز قتلى وجرحى سوريا حلب تفجير سيارة مفخخة
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