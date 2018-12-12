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مدحت الشريف: التقارير الدولية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على اجتياز المؤثرات السلبية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:09 م
مدحت الشريف: التقارير الدولية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على اجتياز المؤثرات السلبية
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ندى محمد
 
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أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير البنك الدولي الإيجابي حول الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات في المرحلة السابقة، مثل أزمات الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الأصول، ذو أهمية كبرى، خاصة مع قدرتنا على اجتياز الكثير من المؤثرات السلبية في الاقتصاد العالمي وعدم حدوث ذلك مع دول نامية أخرى.

 

وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن تقرير البنك الدولي تناول قدرة مصر على التركيز وتنويع الموارد التي وفرتها بالفعل من خفض الدعم على الطاقة وضخ الأموال في الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير دعم أكثر للصحة والتعليم والخدمات العامة.

 

ولفت إلى أن التقرير تناول ضرورة اهتمام الحكومة المصرية بمزيد من الشفافية في المشتريات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الشركات العامة المملوكة للدولة في هذه المرحلة والاهتمام باللوجيستيات والنقل بشكل عام ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات طويلة الأجل.

المزيد عن: مدحت الشريف الاقتصاد المصري
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