‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحالة طبيب وموظفين بـ"طب المنيا" للمحاكمة لاتهامهم بتزوير شهادات تخرج

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:08 م
إحالة طبيب وموظفين بـطب المنيا للمحاكمة لاتهامهم بتزوير شهادات تخرج
طباعة
Advertisements
احمد الخميسي
 
Advertisements

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة طبيب مقيم بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف للمحاكة العاجلة، ومسئول الحاسب الآلي بإدارة شئون الخريجين بكلية الطب جامعة المنيا وومدير شئون الطلبة والخريجين بكلية الطب جامعة المنيا، لمجلس التأديب بجامعة المنيا وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك على خلفية تزوير شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وبيان درجات المواد الخاصين بالمتهم الأول المنسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا، واستعمالهما فيما زورا من أجله.

 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة بشأن قيام طبيب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم شهادة بكالوريوس الطب والجراحة، وكذا بيان درجاته خلال المراحل الدراسية منسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا، متضمنين بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد الالتحاق بالزمالة المصرية، وباستعلام اللجنة المذكورة من كلية الطب جامعة المنيا عن مدى صحة شهادة البكالوريوس المقدمة من الطبيب، وبيان الدرجات فأفادت الكلية بمخالفتهم للحقيقة.

المزيد عن: طب المنيا تزوير المنيا إحالة طبيب للتحقيق
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا